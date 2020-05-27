2020-05-27T11:32:20+03:00
Здоровье

Сохранили клиентов и рабочие места

В день предпринимательства, 26 мая, Иван Белозерцев осмотрел спортивные залы сети клубов «FitUP»
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Указанные клубы работают седьмой год, проводят занятия по 40 направлениям для людей разных возрастов. Пользуются популярностью - в 2019 году, например, их посещали порядка 5000 человек.

Генеральный директор Юлия Круглова пояснила, что в период режима повышенной готовности стали применяться новые формы работы. Тренировки перевели в режим онлайн.

Запустили новый продукт – «Сохранение здоровья и фигуры для тех, кто «на карантине», персональные консультации тренеров и групповые тренировки в режиме онлайн. Это позволило сохранить клиентов и рабочие места, а также значительно увеличить количество посетителей за счёт просмотров трансляций спортивных занятий в сети Интернет.

«Вы большие молодцы, что не опустили рук, что боретесь за своего клиента, проводите занятия в режиме онлайн. Сейчас очень важно сохранить бизнес и рабочие места, вы с этим справляетесь. Мы все соскучились по общению, прогулкам, занятиям спортом. Пока этих возможностей лишены, но это – временные трудности, мы их обязательно преодолеем», - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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