Сохранили клиентов и рабочие места

Указанные клубы работают седьмой год, проводят занятия по 40 направлениям для людей разных возрастов. Пользуются популярностью - в 2019 году, например, их посещали порядка 5000 человек.

Генеральный директор Юлия Круглова пояснила, что в период режима повышенной готовности стали применяться новые формы работы. Тренировки перевели в режим онлайн.

Запустили новый продукт – «Сохранение здоровья и фигуры для тех, кто «на карантине», персональные консультации тренеров и групповые тренировки в режиме онлайн. Это позволило сохранить клиентов и рабочие места, а также значительно увеличить количество посетителей за счёт просмотров трансляций спортивных занятий в сети Интернет.

«Вы большие молодцы, что не опустили рук, что боретесь за своего клиента, проводите занятия в режиме онлайн. Сейчас очень важно сохранить бизнес и рабочие места, вы с этим справляетесь. Мы все соскучились по общению, прогулкам, занятиям спортом. Пока этих возможностей лишены, но это – временные трудности, мы их обязательно преодолеем», - подчеркнул губернатор.