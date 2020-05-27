2020-05-26T23:40:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 27 мая: скончались еще два пациента

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 27 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Вчера из больниц региона были выписаны еще 116 человек. Общее число выздоровевших – 1481.

Также накануне стало известно о смерти еще двух пациентов с коронавирусом. Мужчина 1963 года рождения имел ряд сопутствующих хронических заболеваний: гастрит, панкреатит. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией. Также от двухсторонней пневмонии, вызванной Covid-19, скончалась женщина 1955 года рождения. У нее были ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, гипертоническая болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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