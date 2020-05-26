Коронавирус в Пензе и области, новости на 26 мая: в июне в регионе начнут делать тесты на антитела

Государственные учреждения здравоохранения региона с июня начнут делать тесты на антитела к коронавирусу. Данный анализ позволяет точно определить, болел ли или болеет сейчас Covid-19 пациент.

Первым такие тесты в регионе начнет делать центр специальных видов помощи: анализы будут сдавать сотрудники учреждения и направленные на госпитализацию граждан. К работе также присоединится и областной центр крови: учреждение будет формировать банк плазмы доноров, уже переболевших коронавирусом – для дальнейшего переливания ее еще не выздоровевшим гражданам.

- Спасти человека – нет большего призвания и ценности выше. Мы все должны работать на эту цель, - отметил губернатор Иван Белозерцев в ходе сегодняшнего совещания, на котором была затронута эта тема.

Напоминаем вам, что на данный момент в области было зарегистрировано всего 1803 случая заболевания коронавирусом. Вчера стало известно о выписке еще 110 человек. Общее число выздоровевших – 1365.