2020-05-24T23:27:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 25 мая: скончались еще двое пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 25 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, на сегодня в Пензенской области зафиксировано 1709 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера были выписаны еще 16 человек. Общее число выздоровевших с начала эпидемии – 1255.

Также накануне стало известно о смерти еще двух пациентов 1941-го года рождения. Оба пациента скончались от коронавируса, осложненного пневмонией. Один из мужчин страдал ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью и кардиосклерозом. Второй, помимо таких же сопутствующих болезней, имел ишемический инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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