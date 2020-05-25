Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 25 мая: скончались еще двое пациентов
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 25 мая 2020 года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, на сегодня в Пензенской области зафиксировано 1709 случаев заболевания коронавирусом.
Вчера были выписаны еще 16 человек. Общее число выздоровевших с начала эпидемии – 1255.
Также накануне стало известно о смерти еще двух пациентов 1941-го года рождения. Оба пациента скончались от коронавируса, осложненного пневмонией. Один из мужчин страдал ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью и кардиосклерозом. Второй, помимо таких же сопутствующих болезней, имел ишемический инсульт.
ИСТОЧНИК KP.RU