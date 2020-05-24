Живая душа «Комсомолки»
Самое страшное, что могло случиться с «Комсомольской правдой», случилось не с ней, а несколькими другими советскими газетами, которые, вняв булгаковскому совету, перестали читать. «Комсомолка» же весьма стремительно изменилась в переломные годы, алхимическим методом превратив себя в народную газету. И жива до сих пор. Хоть ей и 95.
Она в зачатках, в лучших проявлениях таковой была в разные времена очень разного СССР, меняясь вместе с ним и читателем. В «Комсомолке» было немало официоза и пафоса, больше чем в «Известиях», но меньше, чем в «Правде». Но там всегда была и живая душа - она могла по разному именоваться - стихотворным репортажем Александра Шумского. Космическим очерком Ярослава Голованова. Изящной заметкой о музыке Некто Б. Карлова. Щемящей и социально значимой статьёй «Долг» Инны Руденко - об «афганцах». «Окном в природу» Василия Пескова. Ум, талант, любовь к людям, уважение к знанию «Клуба любознательных» и весёлая лёгкость «Алого паруса» не уходили из газеты никогда.
Полагается к юбилею вспомнить чего-нибудь. Но за долгую историю юбилеев почти все судьбоносные случаи уже отзвенели, рядовые не интересны. А рассказ, как один сотрудник чуть не застрелил другого в бесконечном дуэльном коридоре «КП» из-за любви к сотруднице, приберегу для столетия этой удивительной газеты.
Выполняя ответственную и почётную миссию председателя Совета директоров «Комсомолки», я знаю, какими усилиями и безостановочной накруткой всех педалей едет этот велосипед - с точки зрения экономики и нужности для аудитории. Что связано неразделимо. Содержание «Комсомолки», её оптимистический настрой, прагматика, романтика, независимый тон и ответственный подход к жизни в России с годами перетекает из формы в форму, из сосуда в сосуд. Вот уже само понятие «газета» уходит. А «КП» остаётся - мультимедийным проектом, цифрой, электроном, движущимся в компьютере и мозгу читателя. Пользователя. Соратника и рабкора - как бы он теперь ни назывался, хоть блогером.
И ещё: поскольку я в «КП» успел побыть и «поэтом от сохи» Дормидонтом Народным, набуровившим много чего под еженедельной рубрикой, то и за это хочу сказать особое спасибо газете. Если бы не необходимость писать это всё в номер, на коленке, я б сроду не сочинил бы вот этого - что самому нравится по сей, коронавирусный день:
Колю лежалый снег,
Как почерневший сахар,
Счастливый человек
На солнечном крыльце,
И даже грозный век
Железом и размахом
Не может мне стереть
Улыбку на лице.
На свежее тепло
Из мглы ползет букашка,
Она умеет так
С протерозойских пор,
И впитываю я
Тепло, как промокашка,
За ней, ступая вслед,
На мартовский простор.
Идут мой рыжий кот,
И белый пришлый заяц,
Что яблоню обгрыз
Голодною зимой,
И возвращенец-грач,
Недолгий иностранец,
Под ультрафиолет
Плечом к плечу со мной.
А далеко в дому
Молотит телевизор,
Стреляет мне в башку,
Взрывной волной накрыв,
Но старый воробей
Чирикнул на карнизе -
И клапаны души
Предотвращают взрыв.
Ведь впереди апрель,
Коротких юбок кромка,
Копна льняных волос
И нежное плечо,
Весенняя любовь
И чей-то голос ломкий,
Который что-то нам
Прошепчет горячо.
Я скалываю лед,
Как скорлупу и панцирь,
А там под ним земля
Любви, цветов и пчел,
А там под ним страна
Вина, дождей и танцев.
Я радости назвал,
А беды - не учел.
Я знаю, что придут,
Настигнут, жахнут, грянут,
Останутся рубцом,
Морщиной на лице,
Но верить не хочу -
Коль неба тент натянут
Над нами со зверьем
На солнечном крыльце.
С праздником, читатели и коллеги!
ИСТОЧНИК KP.RU