Владимир Путин - «КП»: Ваши читатели ценят фирменный стиль любимой «Комсомолки»

Владимир Путин признавался, что читает «Комсомольскую правду» каждое утро. Он не раз приезжал в редакцию, а его фраза «Еду на работу - читаю «Комсомолку» стала крылатой.

Президент России, не оставшись в стороне от юбилея любимой газеты, прислал в редакцию поздравление.

В телеграмме главы государства говорится:

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 95-летием выхода первого номера «Комсомольской правды».

За минувшее время легендарная «Комсомолка» прошла большой творческий путь, вписала яркие, незабываемые страницы в историю отечественных СМИ. На страницах газеты печатались известные писатели и поэты, политики и общественные деятели, непревзойденные мэтры репортажа и публицистики. И конечно, мы всегда будем помнить военных корреспондентов и сотрудников «Комсомольской правды», которые в годы Великой Отечественной войны честно выполняли свой профессиональный, гражданский долг, проявляли беспримерный героизм и мужество. Многие из них - не вернулись домой.

Важно, что нынешний коллектив газеты бережет и развивает передающиеся из поколения в поколение традиции, стремится сохранять флагманские позиции газеты на российском медиа-рынке. И потому ваши читатели высоко ценят фирменный, всегда узнаваемый стиль любимой «Комсомолки».