2020-05-24T11:49:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые приблизились к разгадке одной из тайн коронавируса

Могут ли простуды повышать защиту от новой инфекции
Виктор ВИКТОРОВ
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Екатеринбург. В лаборатории Уральского университета (УрФУ), где производятся противовирусные препараты.Екатеринбург. В лаборатории Уральского университета (УрФУ), где производятся противовирусные препараты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу в нескольких научных исследованиях у людей, не заражавшихся нынешним коронавирусом, обнаружены чувствительные к нему иммунные клетки.

Все горят желанием узнать главный секрет коронавируса SARS-CoV-2: почему и у кого болезнь протекает в легкой форме или вообще без симптомов?

Сразу несколько команд ученых - из США, Германии, Израиля исследовали определенные типы иммунных клеток у людей, которые в своей жизни еще точно не встречались с новым коронавирусом (изучали образцы донорской крови, взятые с 2015 по 2018 годы).

О каких именно «бойцах» иммунной армии идет речь, какую задачу они выполняют в нашем организме - ответы на эти вопросы помогает найти иммунолог, эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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