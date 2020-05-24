Ученые приблизились к разгадке одной из тайн коронавируса

Сразу в нескольких научных исследованиях у людей, не заражавшихся нынешним коронавирусом, обнаружены чувствительные к нему иммунные клетки.

Все горят желанием узнать главный секрет коронавируса SARS-CoV-2: почему и у кого болезнь протекает в легкой форме или вообще без симптомов?

Сразу несколько команд ученых - из США, Германии, Израиля исследовали определенные типы иммунных клеток у людей, которые в своей жизни еще точно не встречались с новым коронавирусом (изучали образцы донорской крови, взятые с 2015 по 2018 годы).

О каких именно «бойцах» иммунной армии идет речь, какую задачу они выполняют в нашем организме - ответы на эти вопросы помогает найти иммунолог, эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.