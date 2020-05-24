Коронавирус в Пензе и области, новости на 24 мая: выздоровели уже 1239 человек
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 24 мая 2020 года
Фото: Артем КИЛЬКИН
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На данный момент в регионе 1612 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Анализы на инфекцию сдали почти 59 тысяч жителей.
Вчера оперативный штаб сообщил о выписке еще 93 человек. Таким образом, с начала эпидемии в регионе выздоровели 1239 граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU