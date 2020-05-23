Коронавирус в Пензе, новости на 23 мая: выписаны еще 70 человек

На данный момент в Пензенской области зарегистрированы 1510 случаев заболевания коронавирусом. Вчера были выписаны еще 70 человек. Общее число выздоровевших - 1146 человек.

В связи с растущим числом заболевших, вчера в Пензе были обработаны детские площадки. Дезинфекцию проводили сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы».

Обработке были подвергнуты площадки в частных секторах в районах Заря, Нефтяник, Ахуны, ГПЗ, Нахаловка и Маяк. Для дезинфекции использовались хлорсодержащие средства в безопасной для человека, животных и растений концентрации . На объектах размещены объявления о прошедшей обработке.

Дезинфекция будет проводиться и в других микрорайонах, если позволит погода.