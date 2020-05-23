2020-05-23T00:46:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, новости на 23 мая: выписаны еще 70 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 23 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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На данный момент в Пензенской области зарегистрированы 1510 случаев заболевания коронавирусом. Вчера были выписаны еще 70 человек. Общее число выздоровевших - 1146 человек.

В связи с растущим числом заболевших, вчера в Пензе были обработаны детские площадки. Дезинфекцию проводили сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы».

Обработке были подвергнуты площадки в частных секторах в районах Заря, Нефтяник, Ахуны, ГПЗ, Нахаловка и Маяк. Для дезинфекции использовались хлорсодержащие средства в безопасной для человека, животных и растений концентрации . На объектах размещены объявления о прошедшей обработке.

Дезинфекция будет проводиться и в других микрорайонах, если позволит погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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