2020-05-22T15:39:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саранске скончался пациент с коронавирусом 1987 года рождения

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания, самому юному пациенту нет и полугода
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил Фролов
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По данным регионального оперштаба, половина из заболевших (18 человек) – жители Саранска. 4 подтверждения у жителей Ардатовского района, по 2 – в Чамзинском, Дубенском, Рузаевском, Торбеевском, Краснослободском районах, по одному – в Атяшевском, Ельниковском и Ичалковском районах. 10 человек старше 60 лет, трое моложе 30 лет. Самой пожилой из подтвержденных сегодня больных – 86 лет, самому юному еще нет и полугода.

Зарегистрирован новый летальный случай. Скончался мужчина (1986 г.р.) с диагнозом пневмония и положительным анализом на коронавирус. Пациент имел сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ожирение третьей степени).

Всего в республике выявлено 1548 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 493 человека. Скончались 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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