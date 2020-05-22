2020-05-22T14:29:25+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион 24 июля 2020 года по Лоту №1 (РАД-217589) отменен
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-217589), назначенного на 24.07.2020г.:

Лот 1: Часть административного здания литера А, А1 с кадастровым номером 58:28:0400202:2673, общей площадью 857,9 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, п.г.т. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. В аренду передается часть здания общей площадью 463,6 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 75,0 кв м. (номера на поэтажном плане №6 и №7, литер А), 1, расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 220,4 кв. м. (номера на поэтажном плане №1, №2, №6-№8, литер А, №10-№14 и №17-№20, литер А1), расположенных на 2-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 168,2 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№10, литер А1), расположенных на 3-ем этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

50 168 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 33 446 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 50 168 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 672 руб. 20 коп

Шаг аукциона на понижение – 3 344 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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