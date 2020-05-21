Состояние посевов позволяет надеяться на хороший урожай

В ходе рабочей поездки по Пензенскому району Иван Белозерцев осмотрел озимые, всходы ранних яровых, площади под сев кукурузы, который идёт в настоящее время.

«Состояние озимых и яровых всходов отличное. Это позволяет надеяться на хороший урожай».

Хозяйство «Черкизово – растениеводство» в 2020 году засевает почти 11,4 тысяч гектаров, что на 852 га больше к уровню 2019 года. Высеваются озимая пшеница, яровые зерновые и зернобобовые культуры, технические культуры, в том числе подсолнечник и соя.

На предприятии «Константиново», специализирующемся на мясном и молочном животноводстве, а также растениеводстве, создано около 200 рабочих мест. Средняя заработная плата – более 34-х тысяч рублей.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве – свыше 3200, это на 139 голов больше, чем в 2019 году. За январь-апрель 2020 года предприятием произведено 4900 тонн молока, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более чем на 30%. За два года среднесуточный надой увеличился в два раза: с 20 до 40 тонн в сутки. Построено три новых телятника. В 2020-2021 годах планируется строительство коровника на 500 голов дойного стада. Объём инвестиций составит 50 миллионов рублей.

«Развитие сельского хозяйства является стратегическим направлением для Пензенской области, – отметил Иван Белозерцев. - Очень важно, чтобы осенью на столах жителей нашей области и других российских регионов была качественная, экологически чистая, доступная по цене пензенская продукция».

Губернатор подчеркнул, что инвесторы, работающие в сфере сельского хозяйства, проявляют к Пензенской области большой интерес. Только за 2019 год в развитие АПК было вложено свыше 18 миллиардов рублей.