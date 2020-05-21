2020-05-20T23:33:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 21 мая: скончалась еще одна пациентка, количество выздоровевших перевалило за 1000

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 21 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Напоминаем вам, что на данный момент в регионе зафиксировано 1317 случаев заболевания коронавирусом. Под наблюдением находятся 4564 человека, сняты с него - 9140.

Вчера стало известно о выписке еще 58 человек. Таким образом, количество выздоровевших в регионе на данный момент – 1002.

Также оперативный штаб сообщил о смерти 50-летней пациентки. Сопутствующие заболевания – диабет, гипертоническая болезнь.

КСТАТИ

Губернатор Иван Белозерцев анонсировал очередной прямой эфир. Он состоится завтра в 14.00 в инстаграме главы региона. Вопросы можно оставлять там же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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