Коронавирус в Пензе, последние новости на 21 мая: скончалась еще одна пациентка, количество выздоровевших перевалило за 1000

Напоминаем вам, что на данный момент в регионе зафиксировано 1317 случаев заболевания коронавирусом. Под наблюдением находятся 4564 человека, сняты с него - 9140.

Вчера стало известно о выписке еще 58 человек. Таким образом, количество выздоровевших в регионе на данный момент – 1002.

Также оперативный штаб сообщил о смерти 50-летней пациентки. Сопутствующие заболевания – диабет, гипертоническая болезнь.

КСТАТИ

Губернатор Иван Белозерцев анонсировал очередной прямой эфир. Он состоится завтра в 14.00 в инстаграме главы региона. Вопросы можно оставлять там же.