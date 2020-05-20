В Пензенской области начался прием заявлений на получение выплаты на детей

Для оформления выплаты необходимо всего лишь с 20 мая подать электронное заявление на портале Госуслуг. Процедура подачи заявления для оформления новой выплаты сделана максимально простой: необходимо найти раздел «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», воспользовавшись строкой поиска на сайте gosuslugi.ru (она находится в шапке портала). В открывшемся заявлении нужно будет указать сведения, отсутствующие в учетной записи на портале: данные о составе семьи, дополнительных доходах за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года до вычета налогов, адрес и способ получения выплаты. Все остальные документы будут собраны органами социальной защиты населения.

Для граждан, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы социальной защиты.

Размер пособия составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума – в Пензенской области это 4 908,50 рублей в месяц. Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста в семье.

Выплата пособий начнется с 1 июня, при этом начисление будет осуществляться - то есть в первый раз граждане получат пособия сразу за шесть месяцев. Далее семье выплата будет предоставляться ежемесячно.

Если в семье на 1 января этого года был ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет, семья после оформления выплат в июне получит денежные средства за первые шесть месяцев. А если 3 года ребёнку исполнилось с января по июнь этого года, семья получит доплату за период с момента достижения этого возраста до даты назначения выплаты.

Выплата будет установлена сразу на год. На эти цели из федерального бюджета региону выделено порядка 845 миллионов рублей, еще порядка 68миллионов будут направлены из областного бюджета.