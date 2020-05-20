2020-05-20T15:40:35+03:00
Общество

В Пензенской области начался прием заявлений на получение выплаты на детей

Пособие выдается на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Для оформления выплаты необходимо всего лишь с 20 мая подать электронное заявление на портале Госуслуг. Процедура подачи заявления для оформления новой выплаты сделана максимально простой: необходимо найти раздел «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», воспользовавшись строкой поиска на сайте gosuslugi.ru (она находится в шапке портала). В открывшемся заявлении нужно будет указать сведения, отсутствующие в учетной записи на портале: данные о составе семьи, дополнительных доходах за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года до вычета налогов, адрес и способ получения выплаты. Все остальные документы будут собраны органами социальной защиты населения.

Для граждан, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы социальной защиты.

Размер пособия составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума – в Пензенской области это 4 908,50 рублей в месяц. Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста в семье.

Выплата пособий начнется с 1 июня, при этом начисление будет осуществляться - то есть в первый раз граждане получат пособия сразу за шесть месяцев. Далее семье выплата будет предоставляться ежемесячно.

Если в семье на 1 января этого года был ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет, семья после оформления выплат в июне получит денежные средства за первые шесть месяцев. А если 3 года ребёнку исполнилось с января по июнь этого года, семья получит доплату за период с момента достижения этого возраста до даты назначения выплаты.

Выплата будет установлена сразу на год. На эти цели из федерального бюджета региону выделено порядка 845 миллионов рублей, еще порядка 68миллионов будут направлены из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Новости 24
В Мордовии вынесли приговор мужчине, расстрелявшему двоих рыбаков
В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В нескольких населенных пунктах Мордовии обновят водопроводные сети
Житель Мордовии привлечен к ответственности за хранение винтовки и патронов
В Пензе задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
Пензенские доноры могут записаться на сдачу крови через интернет
Иван Белозерцев: «Выплаты медикам в регионе перечислены без нарушений»
В Саранске в ДТП пострадала 51-летняя женщина-пешеход
Традиционную акцию по сбору батареек в Пензенской области перенесли на осень
В Пензе появится новое кладбище
Центр культурного развития «На Ленинградской» готов почти на 85%
В Мордовии 446 человек излечились от коронавируса
В Пензенской области и Республике Мордовии ожидаются заморозки
Двое жителей Бессоновки убили пенсионерку из-за 30 тысяч рублей
Владельцу магазина одежды в центре Пензы напомнили о соблюдении режима
Пензенские медики могут пожаловаться на невыплату надбавок за работу с коронавирусными больными
В Пензе почти готовы к сдаче 10 дорожных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта
Житель Мордовии украл у знакомого ордена и медаль его деда-фронтовика
В пензенских вузах увеличат количество бюджетных мест