2020-05-18T22:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 19 мая 2020 года: продолжаются профилактические рейды

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 19 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, на сегодня в регионе подтверждены 1172 случая заболевания коронавирусом.

В Пензе систематически проводятся профилактические рейды, участники которого напоминают горожанам про соблюдение правил режима повышенной готовности. Представители администраций города и районов, а также управлений и ведомств, совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят разъяснительные беседы с гражданами, проверяют работающие предприятия.

Напоминаем, что наказание за нарушение карантинных мер во время пандемии коронавируса введено на законодательном уровне. Невыполнение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа - на граждан в размере от одной до 30 тысяч, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч, на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч, и на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. В случае выявления повторного нарушения применяются более суровые санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Мордовии в числе новых пациентов - восьмилетний ребенок
В Мордовии на создание комфортной среды направлено более 227 миллионов рублей
Завтра в юго-западной части Саранска отключат воду в нескольких домах
В Пензе коронавирусом заразились 78 медиков
Пензенские росгвардейцы помогли пенсионерке, потерявшей сознание на улице
В Саранске «Тойота» влетела в дерево: погиб водитель
Пензенских девятиклассников освободили от экзаменов
Иван Белозерцев: «Отменить режим повышенной готовности пока нет возможности»
В Кузнецке росгвардейцы задержали нетрезвого водителя
Жителям Пензенской области бесплатно раздадут 30 тысяч масок
ВТБ улучшает условия обмена валюты
Специалисты называют наиболее распространенные симптомы COVID-19
Удостоверение водителя вручили психически нездоровому человеку
Мошеннический бизнес у последней черты
В Мордовии зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пензе улице Калинина перевернулся автомобиль