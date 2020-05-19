Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 19 мая 2020 года: продолжаются профилактические рейды

По данным оперативного штаба, на сегодня в регионе подтверждены 1172 случая заболевания коронавирусом.

В Пензе систематически проводятся профилактические рейды, участники которого напоминают горожанам про соблюдение правил режима повышенной готовности. Представители администраций города и районов, а также управлений и ведомств, совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят разъяснительные беседы с гражданами, проверяют работающие предприятия.

Напоминаем, что наказание за нарушение карантинных мер во время пандемии коронавируса введено на законодательном уровне. Невыполнение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа - на граждан в размере от одной до 30 тысяч, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч, на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч, и на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. В случае выявления повторного нарушения применяются более суровые санкции.