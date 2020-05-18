Коронавирус в Пензе, последние новости на 18 мая: нарушители режима привлекаются к ответственности

По данным оперативного штаба, на сегодня в регионе выявлено 1101 случай заболевания коронавирусом. Вчера были выписаны еще 11 человек. Всего же с начала эпидемии выздоровели уже 788 жителей.

Полиция Пензенской области продолжает следить за соблюдением правил, действующих в рамках введенного режима повышенной готовности. Накануне сотрудники ППС, проходя по улице Бакунина, обратили внимание, что внутри одного из местных баров находятся посетители - несмотря на введенный по региону запрет на обслуживание подобного рода. Бармен пояснила полицейским, что заведение работает на вынос, а клиентов она пустила внутрь погреться. Сами же посетители признались, что пришли в заведение выпить.

В отношении клиентов бара были составлены административные протоколы, а владельца заведения теперь ждет проверка, по результатам которой будет принято процессуальной решение.

Полиция Пензы напоминает: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа - на граждан в размере от одной до 30 тысяч, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч, на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч, и на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. В случае выявления повторного нарушения применяются более суровые санкции.