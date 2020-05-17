2020-05-17T14:46:02+03:00
Происшествия

Избрана мера пресечения - содержание под стражей

По решению суда до 13 июля арестованы министр сельского хозяйства Пензенской области, его заместитель и известный в регионе бизнесмен
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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Мы уже сообщали о том, что следственным отделом регионального УФСБ РФ, возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. В домах и на рабочих местах министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, его заместителя - начальника управления экономики и господдержки агропромышленного комплекса министерства Андрея Персанова и третьего компаньона - известного бизнесмена, были проведены обыски. Тогда же было принято решение об их задержании на 48 часов до вынесения судом процессуального решения о мерах пресечения.

Подробности корреспондент «Комсомольской правды» получил из источника, заслуживающего доверия. Тогда же в ходе общения собеседник утвердительно ответил на вопрос: можно ли предположить, что до проведения обысков и задержаний у сотрудников УФСБ имелась не просто оперативная информация, но и уже перепроверенные факты?

Судя по всему, так оно и оказалось. По представленным материалам и аргументации следствия, Ленинский районный суд г. Пензы вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 июля 2020 года в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области – Бурлакова А.В., его заместителя – Персанова А.В. и собственника группы компаний, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ - хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Постановления не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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