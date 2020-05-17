Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 17 мая: скончался еще один пациент

Вчера стало известно о смерти одного из ранее госпитализированных граждан – мужчина 1956 года рождения. У него имелись несколько сопутствующих заболеваний – атеросклероз и пневмосклероз.

Также в этот же день был выписан 41 человек. Общее число выздоровевших в регионе – 777 человек.

КСТАТИ

Пензенский Роспотребнадзор опубликовал памятку с основными принципами снятия режима ограничений. Согласно ей, данный процесс будет проходить в три этапа.

Во время первого будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. К работе вернутся небольшие точки непродовольственной торговли и услуг (при этом они должны будут обслуживать небольшое количество людей одновременно) и предприятия, деятельность которых связана непосредственно с потребителями.

На втором этапе начнут снова работать предприятия торговли большей площади – но с ограничениями на количество людей, находящихся внутри одновременно – и некоторые образовательные учреждения.

Третий этап означает возобновление деятельности всех предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений.

На протяжении всех трех этапов:

- режим самоизоляции остается обязательным для граждан из группы риска (тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания).

- сохраняется масочный режим в общественных местах, на работающих предприятиях и на улице.

- необходимость соблюдения социальной дистанции также сохраняется.

Решение о сроках и ходе снятия ограничительных мер будет принято губернатором.