Целоваться в троллейбусах пока рано

Все действующие в регионе ограничения сохраняются. Эпидпроцесс, связанный с COVID-19 в России, по мнению Геннадия Онищенко, начинает угасать: «Но это не повод нам себя убаюкивать. Может произойти его реинкарнация! Если бросим все, снимем маски, пойдем в бары, начнем обниматься и целоваться в троллейбусах…мы рискуем вернуть все обратно».

С мнением эксперта трудно не согласиться. А, следовательно, всем нам надо быть очень и очень осторожными. Адресованы эти слова и самым рядовым гражданам, и не только. «Комсомолка» собрала информацию о том, кто из высокопоставленных персон страны и где подхватил инфекцию, как обстоит дело с лечением.

Мы уже писали, в частности, о пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове и его супруге Татьяне Навка. Сейчас состояние жены спикера Кремля хорошее, Пескова - чуть хуже.

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