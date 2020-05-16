2020-05-16T11:14:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Целоваться в троллейбусах пока рано

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до конца мая
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга фигуристка Татьяна Навка (архив).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга фигуристка Татьяна Навка (архив).Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Все действующие в регионе ограничения сохраняются. Эпидпроцесс, связанный с COVID-19 в России, по мнению Геннадия Онищенко, начинает угасать: «Но это не повод нам себя убаюкивать. Может произойти его реинкарнация! Если бросим все, снимем маски, пойдем в бары, начнем обниматься и целоваться в троллейбусах…мы рискуем вернуть все обратно».

С мнением эксперта трудно не согласиться. А, следовательно, всем нам надо быть очень и очень осторожными. Адресованы эти слова и самым рядовым гражданам, и не только. «Комсомолка» собрала информацию о том, кто из высокопоставленных персон страны и где подхватил инфекцию, как обстоит дело с лечением.

Мы уже писали, в частности, о пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове и его супруге Татьяне Навка. Сейчас состояние жены спикера Кремля хорошее, Пескова - чуть хуже.

Читайте подробнее о том, где подхватили вирус Мишустин и Песков, как работают администрация президента и правительство в условиях эпидемии? Какие профилактические меры предосторожности предпринимаются в этих учреждениях?

ИСТОЧНИК KP.RU

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