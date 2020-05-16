Коронавирус в Пензе и области, новости на 16 мая 2020 года: режим повышенной готовности в регионе продлен до конца месяца

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 мая. Все действующие на территории области ограничения сохраняются.

Напоминаем вам, что на данный момент в регионе подтвердились 985 случаев заболевания коронавирусом. Накануне оперативный штаб сообщил о выписке еще 78 человек. Всего же с начала эпидемии в области вылечились уже 736 пациентов.

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