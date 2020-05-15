2020-05-15T18:13:34+03:00
Происшествия

В Пензенской области задержали участников группы, продававшей наркотики в нескольких регионах

Для перевозки запрещенных веществ злоумышленники использовали специальные машины с оборудованными тайниками
Анна ЧЕРНАЯ
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Пензенская полиция задержала двух жителей Саратова, прибывших в город на арендованном автомобиле с целью продажи наркотиков. По пути злоумышленники за сутки умудрились спрятать запрещенные вещества для покупателей в пяти тайниках в разных городах. Оплату за свою работу в виде биткоинов они получили на банковскую карту.

Иномарка, на которой передвигались курьеры, была остановлена на трассе Нижний Новгород-Саратов. На заднем сидении правоохранители обнаружили сумку с двумя килограммами «синтетики». При обысках в местах проживания задержанных удалось изъять еще два с половиной килограмма наркотиков.

- Дальнейшая работа позволила правоохранителям установить и других участников группы, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. - Удалось выяснить, что они распространяли наркотики партиями от 20 граммов до нескольких килограммов более чем в 10 регионах страны. Общались друг с другом через систему обмена мгновенными сообщениями, запрещенные вещества перевозили в автомобилях со специально оборудованными тайниками.

В Пензенской области полицейские задержали участников группы, подозреваемых в сбыте наркотиков на территории нескольких регионов России.

Нарколаборатория, в которой и изготавливался товар, была организована в коттедже в Московской области. При обыске в помещении были изъяты более полутора тонн реактивов, лабораторное оборудование и свыше 10 килограммов наркотических средств, в том числе высококонцентрированный реагент, используемый в качестве основы.

Сотрудники полиции задержали организаторов подпольной лаборатории, курьеров, администраторов онлайн-магазина, через который сбывались наркотики - всего 10 человек. Следственным управлением УМВД России по Пензенской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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