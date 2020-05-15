В Пензенской области на 48 часов задержаны министр сельского хозяйства и его зам

Вчера обыски прошли в домах министра сельского хозяйства регионального правительства Андрея Бурлакова, начальника управления экономики и господдержки агропромышленного комплекса министерства Андрея Персанова и третьего компаньона - известного бизнесмена, имя которого пока не разглашается.

В ходе проведения следственных действий на рабочих местах фигурантов было принято решение об их задержании на 48 часов до вынесения судом процессуального решения о мерах пресечения.

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось получить короткий комментарий из достоверного источника.

- Можно ли предположить, что до проведения обысков и задержаний у сотрудников УФСБ имелась не просто оперативная информация, но и уже перепроверенные факты?

- Да.

- Всевозможные Telegram-каналы и особо неравнодушные к региону телекомпании уже торопятся подтянуть эту историю с сельхозчиновниками к губернатору или, наоборот, его к ним?

- Конспирологических версий, конечно, много. А мы просто выполняем возложенную на нас государством функцию - проводим объективное расследование.

- Спасибо.