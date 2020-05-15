2020-05-14T23:38:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 15 мая 2020 года: выздоровели уже более 650 пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе на 15 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, накануне из больниц были выписаны еще 110 пациентов. Таким образом, в Пензенской области от коронавируса излечились уже 658 пациентов.

КСТАТИ

До 17 мая включительно на территории Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Из-за этого посещение кладбищ и храмов по-прежнему под запретом. Религиозным объединениям до конца действия режима рекомендовано приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Данные рекомендации не распространяются на церемонии отпевания и погребения умерших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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