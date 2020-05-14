ПТПА: плечом к плечу, несмотря на удаленку

Акционерное Общество «Пензтяжпромарматура» - один из ведущих российских производителей трубопроводной арматуры для ответственных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. ПТПА включен в перечень системообразующих организаций России и является одним из самых крупных промышленных предприятий, расположенных на территории Пензенской области. Завод, который в следующем году отметит свой 70-летний юбилей, сейчас работает в условиях, связанных с всемирной пандемией.

О том, чем живет предприятие сегодня и каким может быть будущее мы поговорили с генеральным директором АО «ПТПА» Александром Анатольевичем Чернышевым.

- Александр Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как работает предприятие в новых условиях пандемии?

- ПТПА работает по полному циклу. У завода достаточно жесткие сроки по контрактам. В мае предприятию предстоит выпустить 60 единиц шиберных задвижек для Транснефти, в апреле отгрузили шаровые краны для Газпрома, клиновые задвижки в Казахстан. Поэтому производство у нас работало со 100 процентной загрузкой. Правда возрастных работников, которые входят в группу риска, мы отправили на больничный. Конечно пришлось перевести часть сотрудников на удаленку, они работают дома. Перевезли домой технику, что бы люди могли спокойно выполнять свои обязанности.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Мы прекрасно понимаем, что сейчас крайне важно соблюдать все правила гигиены. Большое внимание на предприятии уделяется санитарной обработке помещений и даже территории завода, что бы не допустить возникновения малейшего очага инфекции не на предприятии, ни в семьях наших рабочих. Хочу отметить и высокий уровень ответственности нашего коллектива! Если кто-то чувствует недомогание или сам или члены его семьи, то человек сразу звонит руководителю, предупреждает о сложившейся ситуации. Но таких случаев у нас были единицы.

Сегодняшняя ситуация дала нам возможность понять насколько в нашем коллективе высока ответственность за дело, судьбу предприятия и результат! Все люди, независимо от того, где они сейчас находятся, на самом заводе, либо на удаленке, качественно выполняют свою работу.

- А что сейчас с заказами?

- Сегодня мы выполняем заказы, которые были законтрактованы еще в прошлом году, в начале этого года. На третий и четвертый квартал заказы есть, мы обеспечены ими полностью.

Если говорить о будущем, то все будет зависеть от того, какую политику выберет правительство по отношению к крупным компаниям. Важно, что бы крупные корпорации продолжили свою инвестиционную деятельность и реализацию своих планов. Все понимают, что если этого не произойдет, это будет губительно для экономики страны в целом. Об этом же говорят крупнейшие аналитики! Наша страна в значительной степени живет за счет нефте-газовой отрасли и тех проектов, которые реализуются в рамках этой отрасли. Приостановка этих программ просто невозможна! Будут проекты – будут заказы на ПТПА.

Мы, конечно же, надеемся и на поддержку государства и на поддержку со стороны банковских структур. Это значительно улучшит ситуацию на любом предприятии и на нашем, в том числе.

- Ввиду сложившейся ситуации, какие вы видите перспективы работы предприятия?

- Сейчас не все так просто. Многие наши заказчики уже сегодня пишут письма с просьбами об отсрочке текущих платежей и отсрочке будущих платежей чуть ли не в два с половиной раза. Плюс к этому у нас очень крупный заказ Индийский, который мы планировали отгрузить в июне. А Индия ушла на карантин и сроки сдачи заказа перенеслись на сентябрь. Да, проблемы есть, но нам удалось в предыдущий период создать финансовую подушку безопасности, которая позволит предприятию выполнять заказы и отгружать продукцию.

Но, есть и положительные моменты. Благодаря покупке производственной площадки в арабских эмиратах мы смогли перенять международный опыт, и освоить новую очень серьезную номенклатуру. В результате стали единственными производителями этой номенклатуры в России. Иностранные поставщики сегодня срывают контракты из-за пандемии и крупные российские компании, что бы не переносить сроки строительства важных объектов обратились к нам. Это стало для предприятия новой возможностью увеличить количество заказов, снизить финансовые риски и забрать деньги, которые должны были уйти иностранным компаниям во Францию и Италию. На сегодняшний день это дополнительные контракты на сумму порядка 500 млн. рублей.

- То есть можно сказать, что пандемия дала новый толчок к развитию предприятия?

- Прежде всего у нас появилась возможность доказать нашим клиентам, что ПТПА не хуже чем иностранные компании. Все развитие идет от кризиса, который позволяет нам извлечь уроки и подняться на ступеньку выше. Ситуация естественного импортозамещения, когда валюта растет, а иностранные производства остановились, позволила нам получить новые заказы. Конечно, нам приходится, и экономить, сокращая статьи затрат. Главное сегодня то, что производство не остановилось, благодаря тому, что наши сотрудники дали согласие выходить на работу в период карантина.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Мы выполняем заказы и получаем новые контракты, весь коллектив сохранил рабочие места. Более того, предприятие готово принять на работу людей по 20 разным вакансиям.

На предприятии не останавливается работа и по повышению квалификации кадров. Сегодня удаленно происходит обучение персонала во всех сферах. Подбираются программы вебинаров, электронные библиотеки, плюс мы самостоятельно создаем собственный уникальный образовательный контент. Если рабочие сегодня заняты непосредственно выполнением заказов, то ИТР кроме текущей работы занимаются еще улучшением и саморазвитием.

Благодаря изучению лучшего мирового опыта нам удалось внедрить на предприятии новую систему продаж и продвижения крупных проектных решений. Перенастраивается система планирования, которая позволит заказчику видеть процесс выполнение заказа на каждом из этапов.

В сфере финансов внедряются проекты, которые позволят нам выстроить позаказное бюджетирование.

- Александр Анатольевич, что бы вы сегодня сказали своим сотрудникам, в ситуации, когда многие испытывают стресс и не знают, когда это все закончится?

- Спасибо вам за то, что продолжаете работать и делаете это качественно. В первую очередь берегите себя! Соблюдайте правила гигиены. Если почувствовали недомогание останьтесь дома не подвергайте опасности свой коллектив. Если вы работаете на удаленке и у вас появилось чуть больше свободного времени займитесь самообразованием, повысьте свою квалификацию, как специалиста и как управленца. А главное не падать духом. Смотрите на ситуацию оптимистично, используйте ее во благо для себя, своей семьи и предприятия!