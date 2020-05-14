Коронавирус в Пензе, последние новости на 14 мая 2020 года: выписан еще 51 пациент

По данным оперативного штаба, на данный момент в регионе подтвердились 879 случаев заболевания коронавирусом. Накануне также стало известно о выписке еще 51 пациента. Всего же с начала эпидемии выздоровело 548 человек.

Также вчера пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила данные об обеспечении медиков региона средствами индивидуальной защиты. По ее словам, дефицита нет, учет ведется детальный, пополнение – на постоянной основе. Сейчас в распоряжении медиков региона 348 145 масок, 20225 респираторов, 1 876 685 перчаток, 13 736 спецкомбинезонов. В наличии также имеются и защитные экраны, многоразовые и одноразовые халаты, бахилы и шапочки.

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