2020-05-13T11:37:44+03:00
Происшествия

Мать ребенка с сожителем в это время находились на кухне

В Пензе проводится проверка по факту падения малолетнего мальчика с высоты
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы регионального следственного управления проводится проверка по факту падения малолетнего мальчика 2018 года рождения с балкона.

Вечером 10 мая мальчик упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома по улице Новоселов в городе Пензе. При падении малолетний получил множественные травмы. Мать ребенка с сожителем в это время находились на кухне. Мальчик госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им.Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, исследование условий жизни и воспитания малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей на балконах, в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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