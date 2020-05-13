Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы регионального следственного управления проводится проверка по факту падения малолетнего мальчика 2018 года рождения с балкона.

Вечером 10 мая мальчик упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома по улице Новоселов в городе Пензе. При падении малолетний получил множественные травмы. Мать ребенка с сожителем в это время находились на кухне. Мальчик госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им.Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, исследование условий жизни и воспитания малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей на балконах, в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их.