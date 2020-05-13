2020-05-12T23:31:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 13 мая 2020 года: выписаны уже почти 500 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 13 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, на сегодня в Пензенской области подтверждены 837 случаев заболевания коронавирусом. Вчера стало известно о выписке еще 57 человек. С начала эпидемии в регионе выздоровели уже 497 жителей.

Вчера губернатор Иван Белозерцев записал видеообращение, в котором рассказал, как область будет выходить из режима повышенной готовности.

- С марта у нас подтверждено уже более 800 случаев Covid-19, - отметил глава региона. - Необходимо отметить, что уже несколько дней идет массовая выписка выздоровевших - по 30-50 человек в день. Однако в день регистрируется и по 30-40 новых случаев коронавируса, а в больницах на лечении около двух тысяч пациентов с внебольничными пневмониями, которые не менее опасны, чем коронавирус. К сожалению, умирают люди.

Губернатор призвал руководителей предприятий и организаций следить за соблюдением санитарных норм и напомнил, что в случае нарушений их деятельность будет остановлена.

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Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области
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ИСТОЧНИК KP.RU

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