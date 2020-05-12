2020-05-12T12:11:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Пензенские медики продолжают получать стимулирующие выплаты

Вопрос поощрения работников здравоохранения, работающих с больными коронавирусом, рассмотрели сегодня в ходе заседания рабочей группы оперативного штаба
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Губернатор Иван Белозерцев указал на то, что все выплаты должны быть доведены до медиков в обязательном порядке. Согласно информации областного минздрава, компенсации за март были выплачены 15 апреля. Апрельские выплаты перечислили в полном объеме 8 мая: их получили 526 врачей, 2 387 работников среднего и 327 младшего медицинского персонала, оказывающих помощь в условиях стационара. Эти компенсации производятся по распоряжению Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 852-р.

Также, согласно другому распоряжению, от 12 апреля, Пензенской области выделено 78 163,6 тыс. рублей на поощрение медицинских работников, занимающихся непосредственным лечением коронавирусных больных. Выплаты по этому постановлению тоже начались в апреле.

Размер поощрения следующий:

- врачи станций скорой помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи – по 25 тысяч рублей в месяц;

- в стационарах врачи получат по 80 тысяч рублей, средний медперсонал – по 50, младший – по 25.

Всем медицинским работникам, имеющим право на стимулирующие выплаты в апреле, средства перечислены 8 мая текущего года в полном объёме. Выплаты получили – 144 врача, 1 572 работников среднего и 327 младшего медицинского персонала. Также дополнительные средства выплачены 610 водителям скорой медицинской помощи.

Губернатор поставил задачу жёстко контролировать процесс доведения до медиков компенсаций за работу в условиях эпидемии.

- Необходимо, чтобы медицинские работники в Пензенской области в полном объёме получили дополнительные выплаты, которые полагаются в соответствии с указами Президента Российской Федерации, - распорядился Иван Белозерцев. - Также обращаю ваше внимание на реализацию указа главы государства о дополнительных страховых гарантиях медицинским работникам. В этой связи даю поручение срочно подготовить список медперсонала, чья деятельность касается борьбы с коронавирусной инфекцией. Направить этот список в соцстрах, довести информацию до медиков – застрахованные сотрудники должны об этом знать, чтобы у них вопросов не возникало. Мы должны выполнять решения Президента России, которые приняты в интересах медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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