2020-05-12T16:18:16+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион 06 июля 2020 года по Лоту №1 (РАД-215748) перенесен на 22 мая 2020 года
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), по продаже единым лотом объектов недвижимости Лот №1 (РАД-215748)с 06.07.2020 с 10.00 (мск) на 22.05.2020 на 10.00 (мск):

Лот №1:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 857,9 кв.м литер А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73, с кадастровый номером 58:28:0400202:2673;

Объект 2: Модульная газовая котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 8,7 кв.м., инв. № 56:259:001:000066580, лит. Б, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина,73 с кадастровым номером 58:28:0400202:1713;

Объект 3: Земельный участок под общественную застройку площадью 1134,57 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, 73, кадастровый номер 58:28:0400202:24

Начальная цена Лота №1 – 850 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 809 506 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 4 567 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 35 927 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 85 000 руб.

Шаг аукциона – 42 500 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 96 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0055 по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. Арендная ставка обратной аренды составляет 120 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг, срок аренды 10 лет.

Электронный аукцион будет проводиться 22 мая 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 07.04.2020 по 21.05.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20.05.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 21.05.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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