Коронавирус в Пензе и области, новости на 12 мая 2020 года: продолжаются проверки организаций, приступивших к работе

По данным оперативного штаба, на сегодня в регионе подтверждено 802 случая заболевания коронавирусом. 10 человек скончались, 402 – были выписаны.

Вчера в микрорайоне Ближнее Арбеково прошел очередной рейд по проверке соблюдения санитарных норм организациями, приступившими к работе. Участники рейда вручили владельцам парикмахерских, точек питания и автомастерских памятки о мерах предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сотрудникам шиномонтажа по улице Тернопольская было сделано замечание на предмет отсутствия антисептических средств и перчаток.

Напоминаем вам, что в соответствии со статьей 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Подобные рейды запланировано выполнять на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности.