2020-05-11T14:27:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Стоит ли гладить и целовать пришедшую с улицы кошку?

Эксперты рассказали, есть ли угроза человеку заразиться COVID-19 от домашних питомцев
Виктор ВИКТОРОВ
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Котокафе «Котики и люди» (архив)Котокафе «Котики и люди» (архив)Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Так что же, заказывать своей Мурке респиратор и перчатки? И стоит ли гладить, целовать пришедшую с улицы кошку?

Эти и другие вопросы корреспондент «Комсомольской правды» задал основателю ветеринарной клиники «Центр» и президенту Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженному ветеринарному врачу России Сергею Середе.

Понравилось спокойствие в ответах эксперта. Утверждалось, что клинические признаки COVID-19 были зафиксированы только у одной кошки. И то, по мнению ветеринара, достоверность этого единственного случая находится под большим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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