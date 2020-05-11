Стоит ли гладить и целовать пришедшую с улицы кошку?

Так что же, заказывать своей Мурке респиратор и перчатки? И стоит ли гладить, целовать пришедшую с улицы кошку?

Эти и другие вопросы корреспондент «Комсомольской правды» задал основателю ветеринарной клиники «Центр» и президенту Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженному ветеринарному врачу России Сергею Середе.

Понравилось спокойствие в ответах эксперта. Утверждалось, что клинические признаки COVID-19 были зафиксированы только у одной кошки. И то, по мнению ветеринара, достоверность этого единственного случая находится под большим вопросом.