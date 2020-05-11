2020-05-11T00:30:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 11 мая 2020 года: скончались еще два пациента

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 11 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По информации оперативного штаба, на данный момент в регионе всего было подтверждено 764 случая заболевания Covid-19.

Накануне стало известно о смерти еще двух пациентов. Мужчина 1964 года рождения скончался от пневмонии на фоне коронавируса. Имел сопутствующие заболевания – атеросклероз аорты, пневмосклероз, олигофрению.

Мужчина 1985 года рождения умер от нарушения мозгового кровообращения. У него также была диагностирована пневмония на фоне коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии в Пензенской области умерли 10 пациентов Covid-19. У всех имелись сопутствующие заболевания.

Помимо этого, вчера стало известно о выписке еще 52 пациентов. Таким образом, в регионе от коронавируса уже излечились 402 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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