Коронавирус в Пензе и области, новости на 11 мая 2020 года: скончались еще два пациента
По информации оперативного штаба, на данный момент в регионе всего было подтверждено 764 случая заболевания Covid-19.
Накануне стало известно о смерти еще двух пациентов. Мужчина 1964 года рождения скончался от пневмонии на фоне коронавируса. Имел сопутствующие заболевания – атеросклероз аорты, пневмосклероз, олигофрению.
Мужчина 1985 года рождения умер от нарушения мозгового кровообращения. У него также была диагностирована пневмония на фоне коронавирусной инфекции.
Всего с начала эпидемии в Пензенской области умерли 10 пациентов Covid-19. У всех имелись сопутствующие заболевания.
Помимо этого, вчера стало известно о выписке еще 52 пациентов. Таким образом, в регионе от коронавируса уже излечились 402 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU