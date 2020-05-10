Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 10 мая 2020 года: выписаны еще 49 человек

По данным оперативного штаба, на данный момент в Пензенской области всего выявлено 723 случая заболевания коронавирусом. Вчера были выписаны еще 49 человек. Всего же в регионе выздоровели 350 жителей.

КСТАТИ

Промышленные предприятия региона бросили силы на помощь в борьбе с коронавирусом, перепрофилируя свое производство.

Так, собственным конструкторским бюро ООО НПП «Моторные технологии» было разработано и запущено производство нескольких модификаций бесконтактных механических диспенсеров для антисептиков.

Специалисты АО ПО «Компрессорные машины» разработали модульную компрессорную кислородную станцию для обеспечения медицинских учреждений кислородом.

В ООО «Костагрупп» - производителе оборудования для пищевой промышленности - организовано производство антисептических и дезинфицирующих средств.

Кроме того, ряд предприятий легкой промышленности перепрофилировались на производство средств индивидуальной защиты.