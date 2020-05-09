2020-05-09T20:54:00+03:00
75 лет Великой Победы

Владимир Волков лично поздравил с Днем Победы ветеранов

Глава Мордовии поблагодарил их за все, что они сделали для страны, и пожелал крепкого здоровья
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы РМ
Изменить размер текста:

Сегодня Владимир Волков по телефону поздравил с праздником Великой Победы ветеранов Великой Отечественной войны: Тамару Михайловну Кошелеву из г. Ковылкино, Александра Ивановича Плехова и Аркадия Даниловича Пенко из Саранска. Все они прошли войну до победного конца, были участниками взятия Берлина.

Для Тамары Кошелевой 9 мая - праздник двойной: в этот день ей исполнилось 97 лет. Когда началась война, она окончила четырехмесячные медицинские курсы и стала работать в эвакуационном госпитале в Ковылкино, а в 1942 году тайком от родителей подала заявление в райвоенкомат об отправке на фронт. Была фельдшером, воевала на Ленинградском фронте, вынесла с поля боя более 150 солдат.

- Спасибо вам за все, что вы сделали для страны, - сказал Владимир Волков. – Желаю вам огромного здоровья, чтобы мы с вами и ваш столетний юбилей отпраздновали, и последующие юбилеи. С Победой вас!

Александр Плехов участвовал в Сталинградской битве в составе 242-го гвардейского стрелкового полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии. При отражении наступления армии Манштейна 14 января 1943 года был ранен. После выздоровления участвовал в освобождении Донбасса, в форсировании Днепра, в боях за города Запорожье и Одессу. С июля 1944 года участвовал в Висло-Одерской операции, в боях на Магнушевском плацдарме.

- Александр Иванович, в этом году в первый раз за много лет мы по телефону поздравляем друг друга - всегда встречались, всегда вы читали нам свои стихи на празднованиях Дня Победы. Ждем ваши новые книги, они очень важны, особенно для молодежи. Вам есть о чем писать: вы участвовали в Сталинградской битве, брали Берлин. Книги ваши замечательные и стихи замечательные! Пишите еще, мы издадим их. В этом году мы еще встретимся, мы обязательно будем отмечать праздник Победы позже. Пройдет месяц-два, всё уляжется, и обязательно будет и парад, и салют, и наша с вами общая встреча. Здоровья вам, с великим праздником – Днем Победы! - сказал Владимир Волков.

Аркадий Пенко в 1941 году после окончания Ленинградского артиллерийского училища был призван на фронт. Участвовал в боях под Ленинградом, в обороне Сталинграда, в боях за освобождение Белоруссии и Польши.

В телефонном разговоре с дочерью ветерана Татьяной Аркадьевной Глава республики попросил передать Аркадию Даниловичу поздравления и слова глубокой благодарности за Великую Победу.

- Я помню, как в прошлом году Аркадий Данилович выступал у нас на площади, такой боевой, так хорошо он все сказал! У него, кстати, судьба схожа с судьбой моего тестя Черникова Николая Егоровича. Он тоже был артиллеристом, воевал, приехал в Саранск служить, затем служил в Германии, а потом они с Королевым на полигоне в Капустином Яре ракеты запускали. Я от души поздравляю Аркадия Даниловича и всю вашу семью с праздником, с Победой! - сказал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Мордовии врачи, занимающиеся лечением коронавируса, получили продуктовые наборы
В Пензе состоялась церемония выпуска курсантов артиллерийско-инженерного института
В Пензенской области состоялся автопробег, приуроченный к 9 мая
Иван Белозерцев возложил цветы к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев
Минздрав Пензенской области сообщил о смерти еще одного медицинского работника
Иван Белозерцев позвонил пензенским ветеранам
Пензенский педагог потеряла деньги, наткнувшись на мошенника в Интернете
Пензенские полицейские поздравили своих ветеранов с Днем Победы
В память о героях Великой Отечественной войны
В Мордовии подтвердились еще 37 случаев заболевания Covid-19
В правительстве Мордовии обсудили реализацию национальных проектов
В Спутнике открыли мемориальный комплекс, возведенный к 75-летию Победы
Пензенские ветераны получили подарки от депутата Владимира Вдонина
Пензенский врач рассказала, почему детям нельзя играть на площадках во время коронавируса
В Кузнецке перед судом предстанут две подруги, убившие мужчину
Испугался ответственности: в Пензе мужчина, попавшись на краже, затеял драку в магазине