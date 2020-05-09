Владимир Волков лично поздравил с Днем Победы ветеранов

Сегодня Владимир Волков по телефону поздравил с праздником Великой Победы ветеранов Великой Отечественной войны: Тамару Михайловну Кошелеву из г. Ковылкино, Александра Ивановича Плехова и Аркадия Даниловича Пенко из Саранска. Все они прошли войну до победного конца, были участниками взятия Берлина.

Для Тамары Кошелевой 9 мая - праздник двойной: в этот день ей исполнилось 97 лет. Когда началась война, она окончила четырехмесячные медицинские курсы и стала работать в эвакуационном госпитале в Ковылкино, а в 1942 году тайком от родителей подала заявление в райвоенкомат об отправке на фронт. Была фельдшером, воевала на Ленинградском фронте, вынесла с поля боя более 150 солдат.

- Спасибо вам за все, что вы сделали для страны, - сказал Владимир Волков. – Желаю вам огромного здоровья, чтобы мы с вами и ваш столетний юбилей отпраздновали, и последующие юбилеи. С Победой вас!

Александр Плехов участвовал в Сталинградской битве в составе 242-го гвардейского стрелкового полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии. При отражении наступления армии Манштейна 14 января 1943 года был ранен. После выздоровления участвовал в освобождении Донбасса, в форсировании Днепра, в боях за города Запорожье и Одессу. С июля 1944 года участвовал в Висло-Одерской операции, в боях на Магнушевском плацдарме.

- Александр Иванович, в этом году в первый раз за много лет мы по телефону поздравляем друг друга - всегда встречались, всегда вы читали нам свои стихи на празднованиях Дня Победы. Ждем ваши новые книги, они очень важны, особенно для молодежи. Вам есть о чем писать: вы участвовали в Сталинградской битве, брали Берлин. Книги ваши замечательные и стихи замечательные! Пишите еще, мы издадим их. В этом году мы еще встретимся, мы обязательно будем отмечать праздник Победы позже. Пройдет месяц-два, всё уляжется, и обязательно будет и парад, и салют, и наша с вами общая встреча. Здоровья вам, с великим праздником – Днем Победы! - сказал Владимир Волков.

Аркадий Пенко в 1941 году после окончания Ленинградского артиллерийского училища был призван на фронт. Участвовал в боях под Ленинградом, в обороне Сталинграда, в боях за освобождение Белоруссии и Польши.

В телефонном разговоре с дочерью ветерана Татьяной Аркадьевной Глава республики попросил передать Аркадию Даниловичу поздравления и слова глубокой благодарности за Великую Победу.

- Я помню, как в прошлом году Аркадий Данилович выступал у нас на площади, такой боевой, так хорошо он все сказал! У него, кстати, судьба схожа с судьбой моего тестя Черникова Николая Егоровича. Он тоже был артиллеристом, воевал, приехал в Саранск служить, затем служил в Германии, а потом они с Королевым на полигоне в Капустином Яре ракеты запускали. Я от души поздравляю Аркадия Даниловича и всю вашу семью с праздником, с Победой! - сказал Владимир Волков.