2020-05-09T13:48:44+03:00
75 лет Великой Победы

По эмоциональной окраске напомнил парад в ноябре 1941-го

В подмосковном парке «Патриот» всегда нравится, как муравьиными стаями дети лазают по бронетехнике
Виктор БАЯЗИТОВ
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Военная авиация над Подмосковьем.

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Постукивают кулаками, проверяя прочность брони танков, поглаживают траки гусениц самоходок. Нравится зависть в глазах взрослых, ничем не отличающихся от ребятни в желании исследовать бронированные чуда.

Мирит поколения небо. Какое же это волшебное зрелище – пролет российской авиатехники. Восхищенные зрители реально замирают, заворожено впитывая наплывающий рокот винтов и посвистывание реактивных турбин сверхзвуковых ракетоносцев.

Вертолеты над Подмосковьем.

Так было все и сегодня в День Великой Победы. А с учетом напряжения, из-за трудной ситуации, воспринимался воздушный парад в разы обостреннее. По эмоциональной окраске он реально напоминал парад 7 ноября 1941-го, или облет столицы с Казанской иконой Божией Матери. С восторженной благодарностью к пилотам и всем, кто организовал этот праздник.

Кто дал добрый импульс иммунитету страны на выздоровление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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