По эмоциональной окраске напомнил парад в ноябре 1941-го
Военная авиация над Подмосковьем.
Постукивают кулаками, проверяя прочность брони танков, поглаживают траки гусениц самоходок. Нравится зависть в глазах взрослых, ничем не отличающихся от ребятни в желании исследовать бронированные чуда.
Мирит поколения небо. Какое же это волшебное зрелище – пролет российской авиатехники. Восхищенные зрители реально замирают, заворожено впитывая наплывающий рокот винтов и посвистывание реактивных турбин сверхзвуковых ракетоносцев.
Вертолеты над Подмосковьем.
Так было все и сегодня в День Великой Победы. А с учетом напряжения, из-за трудной ситуации, воспринимался воздушный парад в разы обостреннее. По эмоциональной окраске он реально напоминал парад 7 ноября 1941-го, или облет столицы с Казанской иконой Божией Матери. С восторженной благодарностью к пилотам и всем, кто организовал этот праздник.
Кто дал добрый импульс иммунитету страны на выздоровление.
ИСТОЧНИК KP.RU