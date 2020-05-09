Подъезжать к памятнику «Противотанковые ежи» лучше, двигаясь по направлению в сторону Москвы. На дублере Ленинградки включаю аварийку. Поблизости ни перехода, ни светофора, но водители, не сговариваясь, притормаживают и пропускают пешехода с цветами.

ФОТО: Виктор ВИКТОРОВ

Вблизи три противотанковых ежа вырастают до гигантских размеров. Как и величие подвига солдат и ополченцев, остановивших здесь фашистов. Разные есть свидетельства о событиях самых трагических дней под Москвой. Кто-то утверждает, что моторизованная разведка фашистов проехала эту линию обороны, едва ли не до района Сокол, где и была уничтожена. Говорят, что именно здесь несколько прорвавшихся немецких танков уничтожили из своих орудий девушки-зенитчицы.

ФОТО: Виктор ВИКТОРОВ

По решению ГКО от 17 октября 1941 года в Химках начали спешно возводить дополнительную линию обороны по рекам Клязьма и Сходня. Известный в округе памятник на высоком берегу Сходни тому напоминание. Со всех сторон воинского мемориала имена солдат Великой Отечественной, ушедших на фронт из окрестных сел Куркино, Юрово, Машкино. Рядом зенитное орудие, с прикрепленной на нем веточкой белой сирени. Мы хорошо помним, чего стоила нам та война, ее огромную цену. Помним, что от этих рубежей в Химках в декабре 1941 года отбросили врага.

И День Победы тоже начинался здесь.