2020-05-09T12:26:19+03:00
75 лет Великой Победы

Гордость за дедов и прадедов, подаривших нам жизнь

Поздравление губернатора Пензенской области с Днем Победы
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с всенародным праздником – Днем Победы!

Каждый из нас испытывает чувство гордости за дедов и прадедов, за ветеранов, подаривших нам возможность жить и трудиться в свободной России – стране победителей!

Семьдесят пять лет назад прогремел торжественный салют в честь Великой Победы. Победы в страшной войне, равной которой по числу жертв и разрушений еще не знало человечество. Именно советский солдат, преодолев все немыслимые испытания и утраты, весной 1945-го избавил мир от фашизма.

Пензенцы внесли весомый вклад в достижение Великой Победы. За ратные подвиги тысячи наших земляков отмечены боевыми наградами, сотни удостоены высокого звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы.

На фронт ушли более трехсот тысяч жителей Пензенской области. Двести тысяч не вернулись домой.

Мы склоняем головы в память о тех, кто отдал жизнь за Отечество! Вечная слава всем, кто в жестоких боях отстоял независимость нашей великой Родины!

Искренние слова признательности выражаю труженикам тыла, день ото дня крепившим своим тяжелым трудом оборону страны.

Низкий поклон, уважаемые ветераны!

Дорогие друзья!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой!

Губернатор Пензенской области

И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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