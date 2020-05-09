Храним в сердцах не только мужество и героизм, но горечь утрат

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла! Уважаемые сограждане! Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником - 75-летием Великой Победы!

В нашей стране 9 Мая был и останется на все времена священной датой для всех поколений россиян. Это - символ нашей национальной гордости, единения, героизма и безграничной любви к Родине. Среди доблестных защитников Отечества были более 246 тысяч наших земляков, которые в боях на всех фронтах снискали себе славу бесстрашных воинов. Свыше 110 тысяч уроженцев Мордовии награждены боевыми орденами и медалями, 124 человека, чьи судьбы навсегда тесно связано с нашей республикой, удостоены высшей награды - звания Героя Советского Союза, 32 - полные кавалеры ордена Славы.

Мы храним в сердцах не только мужество, героизм, отвагу воинов и тружеников тыла, но и горечь утрат военного лихолетья. Более 134 тысяч уроженцев Мордовии не вернулись домой с полей сражений. Великая Победа оплачена миллионами жизней. Никогда не утихнет боль утраты, навсегда останется в сердцах потомков благодарность дедам и прадедам. Не померкнет в веках слава героев, отстоявших независимость и свободу страны.

Как вы знаете, Президентом нашей страны В.В.Путиным принято решение отложить Парад Победы и другие массовые мероприятия. Риски, связанные с пандемией коронавирусной инфекции очень высоки, поэтому мы не можем проводить парад победителей и другие массовые мероприятия.

Мордовия приняла к исполнению поручение лидера государства о переносе подготовки к параду, посвященному юбилею Великой Победы. Республика, как и вся страна, отложит все памятные акции, посвященные этой славной дате. Вместе с тем мы присоединяемся к словам В. В. Путина о том, что День Победы в этом году обязательно будет, будут и парад, и "Бессмертный полк"! А 9 мая каждый житель нашего региона отметит этот великий день дома, будет вспоминать и чествовать героических предков.

Низкий поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг. Наша задача - окружить вас заботой, согреть душевным теплом и вниманием. День Победы наполняет наши сердца верой в силу народа, вдохновляет внуков и правнуков героев на трудовые подвиги и высоконравственные поступки.

От всей души желаю жителям Мордовии здоровья, благополучия и мира!

Глава Мордовии В.Д.Волков