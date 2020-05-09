2020-05-09T00:25:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 9 мая 2020 года: режим повышенной готовности продлен до 17 мая, выписаны еще 55 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 9 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вчера стало известно, что режим повышенной готовности на территории Пензенской области продлен до 17 мая. Все ранее действующие ограничения пока сохраняются. План поэтапного их снятия будет разработан до 12 мая.

Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области подтверждено 678 случаев заболевания коронавирусом. Накануне пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о выписке еще 55 пациентов. Таким образом, с начала эпидемии в регионе от Covid-19 излечился 301 человек.

КСТАТИ

Представители территориального Фонда медицинского страхования области распространяют памятки о профилактике коронавируса в пензенских магазинах. Буклеты содержат информацию о симптомах заболевания, возможных механизмах передачи инфекции, группах риска и действиях в случае заражения. В памятках также указаны номера телефонов, которые могут быть полезны гражданам в период пандемии.

Всего в рамках акции распространено более 18 тысяч экземпляров полиграфической продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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