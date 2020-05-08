Нам песня строить и жить помогает…

Великая Отечественная война – трагичный период в истории нашей страны. Миллионы погибших и пропавших без вести, чьи судьбы до сих пор устанавливаются поисковиками. Миллионы семей, в которых не дождались отцов, матерей, братьев, сестер. Но даже несмотря на всю боль утрат, страх перед врагом, страна жила: люди женились, заводили семьи.

После, в 1945-м, окрыленные Великой Победой, люди поднимали страну, восстанавливали производство, воспитывали детей - и все это делали с песней: и в годы войны, и после нее было написано немало великих, бессмертных строк. Многие из них знают наизусть и те, кто родился уже после Великой Отечественной.

В феврале этого года в регионах России стартовала масштабная акция, инициированная аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО - песенный марафон «Наш День Победы». Первыми в нем приняли участие представители Мордовии: вокальные ансамбли республики исполнили песню «День Победы» (композитор Давид Тухманов, слова Владимира Харитонова) не только на русском, но и на мокшанском и эрзянском языках. С того момента эстафету получили и передали дальше Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край.

Пензенская область принимает эстафету песенного марафона ПФО.В ПФО в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция Наш День Победы инициирована аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО - песенный марафон объединяет жителей регионов в единый народный коллектив. Регионы-участники передают эстафету друг другу, исполняя самую знаменитую песню День Победы

Пензенцы стали участниками марафона сразу после ближайших соседей - Ульяновской области. От нашего региона в акции были задействованы представители Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

- Узнав о проекте, солисты капеллы ни минуты не размышляли, принимать ли участие - для нас это было очевидно, - отметил Владимир Каширский. - В создании самого ролика нам помогали ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, волонтеры и просто неравнодушные граждане. В годы войны из Пензенской области на фронт ушли свыше 300 тысяч человек, из них более 190 тысяч не вернулись с полей сражения. На поверженном Рейхстаге в мае 1945-го была выведена легендарная надпись - «А мы из Пензы!». Эту фразу с гордостью повторяют жители всей Пензенской области, от мала до велика.

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Спустя почти 15 лет после окончания Великой Отечественной войны в ряды работников пензенской бумажной фабрики «Маяк революции» вступила юная Вера Аношина - будущая Заслуженная артистка РСФСР.

С ранних лет Вера любила петь. В Сосновоборске, где она училась и росла, девушка занималась в кружке художественной самодеятельности – и уже тогда собирала на концертах немало желающих насладиться ее голосом. Талант не остался незамеченным: в 1957 году Октябрь Гришин приглашает юную девушку в свой хор, который потом прославится по всей стране. Переехав, Вера два года работала переплетчицей в одной артели. После этого рекомендации Обкома профсоюза помогли ей устроиться в типографии «Маяка революции» переплетчицей, получить место в общежитии и начать заниматься пением уже профессионально.

Под умелым руководством Октября Гришина поставленный от природы голос Аношиной развился. В 1964 году ее пригласили на работу в Пензенскую филармонию. Покинув ряды «маяковцев», Вера не оборвала связь с бывшими коллегами, и потом, уже став известной в каждом уголке нашей Родины, после выступлений перед первыми лицами нашей страны, она часто приезжала в гости на фабрику и давала камерные концерты только для ее сотрудников.

Вера Степановна Аношина скончалась в 2017 году. Была похоронена на Новозападном кладбище.