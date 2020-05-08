Пензу украсили к 9 мая
После ремонта и замены светового оборудования архитектурно-художественной подсветки, Монумент воинской и трудовой славы пензенцев словно ожил накануне великого праздника. Преобразился и город, в целом.
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
Арочные конструкции красных звезд на площади В.И. Ленина, в районе стелы «Росток» на набережной реки Суры, в сквере «Бессмертный полк», на Юбилейной площади.
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
Россыпи звездочек, посвященные 9 мая объемные инсталляции, портреты ветеранов, - все приближает нас к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU