2020-05-08T11:45:50+03:00
75 лет Великой Победы

Пензу украсили к 9 мая

Пензенцы и сам город в ожидании светлого праздника 75-летия Великой Победы
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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После ремонта и замены светового оборудования архитектурно-художественной подсветки, Монумент воинской и трудовой славы пензенцев словно ожил накануне великого праздника. Преобразился и город, в целом.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Арочные конструкции красных звезд на площади В.И. Ленина, в районе стелы «Росток» на набережной реки Суры, в сквере «Бессмертный полк», на Юбилейной площади.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Россыпи звездочек, посвященные 9 мая объемные инсталляции, портреты ветеранов, - все приближает нас к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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