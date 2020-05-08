Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 8 мая 2020 года: до конца месяца врачам региона выплатят более 450 миллионов рублей

Вчера во время совещания с главами районов губернатор Иван Белозерцев распорядился держать на особом контроле выдачу дополнительных выплат сотрудникам медицинских организаций, работающим с коронавирусными больными.

- Этот вопрос надо поставить на особый контроль. Люди, которые работают на передовой сегодня, должны получать все выплаты, которые им положены в соответствии с решением Президента Российской Федерации, - отметил глава региона.

По информации министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, в марте медикам региона было выплачено девять миллионов рублей. Уже выполнен расчёт на сумму 140 миллионов для дополнительных выплат медицинским работникам, осуществлявшим лечение и уход за ковидными больными в апреле текущего года. За май сумма дополнительных выплат составит свыше 450 миллионов рублей.

- Нужно своевременно отправлять заявки в федеральные ведомства на получение этих финансовых средств, чтобы мы могли в срок осуществлять выплаты медицинским работникам Пензенской области, - резюмировал губернатор.

Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области подтверждено 635 случаев заболевания коронавирусом. Накануне были выписаны еще 29 человек. Всего же с начала эпидемии выздоровели уже 246 граждан.