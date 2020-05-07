Коронавирус в Пензе, последние новости на 7 мая 2020 года: выписаны еще 18 человек

С начала эпидемии в Пензенской области подтвержден 601 случай заболевания коронавирусом. Вчера стало известно о выписке еще 18 пациентов - таким образом, в регионе излечились уже 217 человек.

Накануне вечером пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина сообщила о том, что 138 жителей нашего региона, застрявшие за границей, подали заявку на возвращение. Граждане находятся в 33 разных странах: кто-то уехал в отпуск до повального закрытия всех границ, кто-то отправился в служебную командировку.

- С 16 апреля помощь в возвращении домой была оказана 19 пензенцам, - отметила Дина Черемушкина. – Все они были доставлены домой спецтранспортом (под него была оборудована одна из машин из гаража правительства) в сопровождении ДПС из обсерваторов и аэропортов Москвы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону.