2020-05-06T23:09:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 7 мая 2020 года: выписаны еще 18 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 7 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала эпидемии в Пензенской области подтвержден 601 случай заболевания коронавирусом. Вчера стало известно о выписке еще 18 пациентов - таким образом, в регионе излечились уже 217 человек.

Накануне вечером пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина сообщила о том, что 138 жителей нашего региона, застрявшие за границей, подали заявку на возвращение. Граждане находятся в 33 разных странах: кто-то уехал в отпуск до повального закрытия всех границ, кто-то отправился в служебную командировку.

- С 16 апреля помощь в возвращении домой была оказана 19 пензенцам, - отметила Дина Черемушкина. – Все они были доставлены домой спецтранспортом (под него была оборудована одна из машин из гаража правительства) в сопровождении ДПС из обсерваторов и аэропортов Москвы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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