2020-05-06T20:06:56+03:00
Общество

Иван Белозерцев дал ряд поручений после совещания Президента РФ

Губернатор призвал активнее доводить до населения информацию о мерах поддержки
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня Президент Владимир Путин обсудил с главами регионов вопросы экономики и социальной сферы, а также поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений. По итогам совещания Иван Белозерцев обратил внимание членов правительства субъекта Федерации на необходимость еще более интенсивной деятельности в рамках регионального антикризисного плана.

- Информацию о мерах государственной поддержки необходимо активно доводить до предпринимателей, а также до граждан, которые остались без работы, - поставил задачу губернатор. – Представители бизнеса должны знать, что они могут рассчитывать на поддержку, если не будут увольнять людей.

Кроме того, глава региона дал ряд поручений в сфере организации льготного кредитования.

Напомним, что Комплексный план по обеспечению устойчивого развития экономики был утверждён в Пензенской области 26 марта текущего года. Документ предполагает проведение более 50-ти антикризисных мероприятий. В частности, принято решение о снижении налоговой ставки для юридических лиц по УСН на 2020 год с 15 до 5% по объекту налогообложения «доходы минус расходы» и с 6% до 1% по объекту налогообложения «доходы».

В два раза уменьшена сумма потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по патентной системе налогообложения в 2020 году в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

До 1,6% снижена налоговая ставка по объектам недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

В два раза снижена арендная плата за землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности. Предоставляется возможность отсрочки по уплате арендной платы, а кроме того, разработан и внедрён ряд антикризисных продуктов льготного кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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