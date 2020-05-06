Коронавирус в Пензе, последние новости на 6 мая 2020 года: станцию скорой помощи проверили на наличие защитных костюмов

После появления слухов о нехватке средств индивидуальной защиты на станции скорой помощи прошла внезапная проверка. Сотрудники учреждения отметили, что дефицита масок и защитных костюмов нет: все выдается. Средства индивидуальной защиты меняются после каждой поездки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/777174" frameborder="0"></iframe> Внезапная проверка на пензенской станции скорой помощи.

То, что о здоровье сотрудников на станции скорой помощи заботятся, подтвердил и один из ее сотрудников, председатель первичной организации профсоюза «Действие» Павел Кузнецов. По его словам, помимо выдачи защитных костюмов и масок, обрабатываются и автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/777175" frameborder="0"></iframe> Лидер профсоюза "Действие" Павел Кузнецов о защите медиков в пензенских больницах.

Напоминаем вам, что на сегодня в Пензенской области зафиксировано 569 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Накануне оперативный штаб сообщил о выписке еще шести пациентов. Таким образом, с начала эпидемии в регионе выздоровели уже 199 человек.