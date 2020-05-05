2020-05-05T00:11:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 5 мая 2020 года: с начала эпидемии выздоровели почти 200 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 5 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера вечером оперативный штаб региона сообщил о выписке еще 18 бывших пациентов. С начала эпидемии в Пензенской области выздоровели уже 193 человека.

Напоминаем вам, что на прошлой неделе в Постановление губернатора Пензенской области были внесены изменения, согласно которым к работе с соблюдением мер безопасности приступили парикмахерские, СТО и автомойки. На минувших выходных правоохранители, общественники и муниципальные служащие проверили, как соблюдаются требования на объектах торговли и сферы услуг.

В парикмахерской в ТЦ «Людмила» была выявлена работа студии загара – несмотря на то, что на данный вид услуг введены ограничения до 12 мая. Солярий был закрыт, руководству организации напомнили о правилах безопасности.

Также замечания получил и владелец шиномонтажки на улице Терновского: его сотрудники работали без масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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