Как известно, по решению Президента Владимира Путина парад Победы на Красной площади в Москве перенесли. Не было уверенности, что не отменят и авиапарад.

В Подмосковье развеял сомнения доносящийся издалека грохот низколетящих вертолетных групп. Есть минута, чтобы выйти на улицу и полюбоваться красотой первой пятерки над головой. Следом клином проходит вторая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/776967" frameborder="0"></iframe> Репетиция авиационного парада Победы.

Дальше как в калейдоскопе: степенные бомбардировщики, штурмовики, истребители. Кроме красавцев-самолетов, всегда изумлял филигранный расчет выведения с нескольких аэродромов летящих с различной скоростью самолетов. Это над Красной площадью они сойдутся в едином строю, а здесь, приблизительно в 25 километрах от места парадного пролета, с посекундным таймером собирались в стаю: грациозный «Белый лебедь», «грачи», «стрижи», «ястребки».