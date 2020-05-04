2020-05-04T14:46:43+03:00
Общество

Репетиция авиационного парада Победы

Ставшие привычными ависмотрины накануне 9 мая в этом году ждали с нетерпением [ВИДЕО]
Виктор ВИКТОРОВ
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Как известно, по решению Президента Владимира Путина парад Победы на Красной площади в Москве перенесли. Не было уверенности, что не отменят и авиапарад.

В Подмосковье развеял сомнения доносящийся издалека грохот низколетящих вертолетных групп. Есть минута, чтобы выйти на улицу и полюбоваться красотой первой пятерки над головой. Следом клином проходит вторая.

Репетиция авиационного парада Победы.

Дальше как в калейдоскопе: степенные бомбардировщики, штурмовики, истребители. Кроме красавцев-самолетов, всегда изумлял филигранный расчет выведения с нескольких аэродромов летящих с различной скоростью самолетов. Это над Красной площадью они сойдутся в едином строю, а здесь, приблизительно в 25 километрах от места парадного пролета, с посекундным таймером собирались в стаю: грациозный «Белый лебедь», «грачи», «стрижи», «ястребки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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