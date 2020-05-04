2020-05-04T00:48:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 4 мая 2020 года: скончался один из пациентов, еще пять человек выписаны

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе на 4 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По данным оперативного штаба, на сегодня в Пензенской области подтверждено 512 случаев заболевания новой инфекцией. Накануне стало известно о смерти одного из пациентов. Мужчина 56 лет, помимо коронавируса, имел сопутствующее заболевание – ишемическую болезнь сердце. Причиной смерти стала вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

Также вчера были выписаны еще пять пациентов. С начала эпидемии в области от коронавируса излечились уже 175 человек.

КСТАТИ

К лечению пациентов с вирусными пневмониями и частично коронавирусом приступили и районные больницы области. С воскресенья, 3 мая, прием таких пациентов начала клиника в Городище. В больнице развернуто 160 коек круглосуточного стационара, 69 коек дневного стационара, 15 коек сестринского ухода. С 20 апреля дополнительно развернуто 69 коек ухода на дому в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Учреждение посетил губернатор Иван Белозерцев, который поручил переориентировать койки дневного стационара и сестринского ухода под работу с пневмониями и больными, имеющими подозрение на коронавирус.

Как сообщил министр здравоохранения Александр Никишин, во всех межрайонных центрах больницы переполнены пациентами с пневмониями средней и легкой степени тяжести, которые находятся на лечении.

- Поэтому сегодня мы вводим в оборот койки в учреждениях Никольска. Это позволит разгрузить Кузнецк. Также планируем с помощью больницы Колышлея облегчить задачу медикам из Сердобска, - проинформировал глава минздрава. - Изолированно с пневмониями будут работать Башмаковская и Земетчинская больницы. По Каменскому району введена для лечения коронавирусных больных будет задействована Белинская больница.

Мокшанская больница уже полностью работает на коронавирус: она разгружает Центр специализированных видов медицинской помощи. Александр Никишин проинформировал главу региона о том, что сегодня в Мокшан перевезены 46 пациентов из Центра спецвидов медицинской помощи.

- Кроме того, уже 49 пациентов с легкими формами Covid-19 лечатся на дому там, где позволяют условия, по типу «дневного стационара», который курирует инфекционная больница, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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