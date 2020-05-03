Владимир Волков: «Жители Мордовии должны почувствовать себя частью огромной страны, объединенной памятью о Великой Победе»

Руководитель региона напомнил, что основная часть мероприятий, согласно распоряжению Президента Владимира Путина, пройдет позже – когда позволит эпидемическая ситуация в стране. Однако в сам День Победы жители республики смогут присоединиться к некоторым акциям в режиме «онлайн».

Так, традиционное шествие «Бессмертный полк» в этом году пройдет на площадках соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Присоединиться к нему планируют более 55 тысяч жителей Мордовии. К акции «Окна Победы», адресованной детям и подросткам, активно готовятся юные жители Мордовии, которые будут оформлять в юбилейной тематике окна своих домов.

В День Победы также запланирован ряд общественных акций, в которых смогут принять участие все желающие, находясь при этом в своих домах и не нарушая режима самоизоляции. Например, в 19.00 пройдет общероссийская минута молчания, после которой все жители страны выйдут на свои балконы с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и вместе споют главную песню этого дня - «День Победы!». А в 22 часа жители республики смогут присоединиться к праздничным салютам, которые прогремят в Москве и городах-героях, выставив в своих окнах зажженные свечи или включив фонарики сотовых телефонов.

Владимир Волков подчеркнул, что организаторы должны сделать всё возможное, чтобы в день 75-летия Победы жители республики смогли почувствовать себя неотъемлемой частью огромной страны, объединенной памятью о Великой Победе.

Также заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова доложила, что на сегодняшний день в республике проживают 136 участников и 45 инвалидов Великой Отечественной войны, 1545 вдов умерших участников войны и 5897 тружеников тыла. Все они и ряд других категорий ветеранов - 7713 человек, получат в канун праздника подарки и поздравления от Главы республики.