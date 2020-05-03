Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 3 мая 2020 года: за последнюю неделю подтвердилось более 200 случаев
Согласно данным регионального оперативного штаба, эта неделя была рекордной по количеству подтвержденных случаев заболевания Covid-19 – с понедельника по субботу их число увеличилось на 220.
С начала эпидемии в области было зарегистрирован 481 пациент. За последние сутки диагноз подтвердился у 33 жителей.
Большая часть пациентов – жители Пензы. Основная часть госпитализированных старше 60-ти лет.
С начала эпидемии были выписаны 148 человек. Умерли семь пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU